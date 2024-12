Inter-news.it - Castellacci su Bove: «Idoneità, caso Eriksen. Rifletto su una cosa!»

Dopo il malore durante Fiorentina-Inter, Edoardoora sta meglio ed è stato estubato. In attesa di nuovi aggiornamenti, l’ex Medico della Nazionale, Enrico, ha provato a ricostruire il quadro generale.SPAVENTO PASSATO – Il mondo del calcio è ancora sotto shock per il malore occorso a Edoardodurante Fiorentina-Inter. Le ultime notizie hanno rassicurato tutti, adesso bisogna attendere nuove novità. Nel frattempo, il professor Enrico, sulle colonne di Tuttosport, ha ricostruito quanto accaduto: «Ho avuto un brivido. Sono cose che avevo già visto, a volte con un esito non fausto. Mi sono rassicurato tanto quando ho sentito dai media che si era svegliato e aveva ripreso conoscenza. Poi ieri mattina gli hanno tolto i tubi e mi sono rilassato».Ipotesi malore? Il parere diIPOTESI – Sulle ipotesi che hanno scatenato il malore,ha risposto così: «Penso che ancora oggi esattamentesia successo non sia chiaro, infatti dovranno essere sostenuti nuovi accertamenti.