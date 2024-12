Lapresse.it - Caso Regeni: teste ‘Delta’ in aula, sentivo le grida di Giulio

Roma, 3 dic. (LaPresse) – “Ho sentito quandova e veniva picchiato, parlava italiano e un arabo ma non da madrelingua. Ho visto un ragazzo italiano di altezza media, con jeans, maglietta e felpa, forse azzurra. Aveva circa 30 anni, forse poco più. Portava la barba, ma era molto corta. Era in piedi e parlava in italiano con un ufficiale. Io ho detto: ‘sta chiedendo un avvocato’, io ho lavorato in una società italiana per due anni e conosco qualche parola”. Così il testimone protetto, inOccorsio a Roma durante l’udienza del processo per la morte di, il ricercatore friulano, rapito, torturato ed ucciso in Egitto nel 2016. Per l’omicidio sono a processo quattro 007 egiziani.