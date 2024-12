Fanpage.it - Caso Leonardo Apache La Russa, indagato per violenza sessuale: recuperati video e foto sul cellulare

Depositata la consulenza informatica disposta sui cellulari del figlio di Ignazio Lae dell’amico dj Tommaso Gilardoni, accusati di aver violentato una 22enne nel maggio 2023 dopo una serata in discoteca a Milano. Nelle prossime settimane i pm decideranno per l'archiviazione o per il rinvio a giudizio.