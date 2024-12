Inter-news.it - Carlos Augusto e Acerbi, rientro in Inter-Parma? Un’idea dall’allenamento!

odierno arrivano importanti novità sugli infortunatie Francesco. Ecco le sensazioni sulin vista didi venerdì.FINE ALLENAMENTO – Dopo il giorno di pausa concesso ieri da Simone Inzaghi, in seguito agli eventi di Firenze e agli impegni della serata del Gran Galà del Calcio, la squadra nerazzurra è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio. La seduta di lavoro ad Appiano Gentile si è appena conclusa e ha prodotto novità importanti legati ai recuperi dall’infortunio die Francesco. I due nerazzurri, indisponibili insieme a Benjamin Pavard e Raffaele Di Gennaro per la trasferta contro la Fiorentina di domenica scorsa, hanno svolto la seduta dividendola in due momenti., chi rientra in tempo per? Le novità al termineSENSAZIONI – Come racconta Andrea Paventi in collegamento dalla Pinetina con Sky Sport 24, siache Francescohanno svolto una parte del lavoro in palestra e la restante sul campo.