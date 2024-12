Lapresse.it - Capodanno, a Napoli sequestro da due tonnellate di fuochi d’artificio artigianali

Oltre duedidi produzione artigianale sono state sequestrate dai finanzieri del Comando provinciale di, che hanno intensificato i controlli in vista soprattutto delle festività di fine anno. Ilè avvenuto in due distinti interventi. Sono state denunciate due persone, di cui una arrestata, per fabbricazione, detenzione, vendita e trasporto di materiale esplodente, nonché per violazioni delle norme antincendio e di pubblica sicurezza.