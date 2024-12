Ilfoglio.it - Caos in Corea del sud: il presidente dichiara la legge marziale, ma il Parlamento si oppone

Sono ore convulse indel sud, dove ilYoon Suk Yeol hato di aver attivato lae poco dopo l'Assemblea nazionale ha votato per chiederne la revoca. In un discorso ai cittadini, Yoon Suk Yeol ha detto di averlo fatto per estirpare le infiltrazioni nordne che secondo lui sono all'interno del governo e delle istituzioni. L'annuncio ha scatenato una forte protesta che si è concentrata nei pressi dell'Assemblea nazionale, dove i 190 deputati presenti hanno votato all'unanimità. Ma il governo è spaccato e anche il ministro della Difesa è contrario alla. Yoon Suk Yeol è uno degli alleati più forti dell'occidente in Asia orientale per il supporto che sta dando all'Ucraina nella sua difesa contro la Russia. Per questo l'arrivo di truppe nordne sul territorio ucraino al fianco dell'esercito di Vladimir Putin ha scatenato a Seul un terremoto politico.