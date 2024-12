Ilgiorno.it - Cancellato il murale con Liliana Segre e Sami Modiano

È stata rimosso ilche ritraedal titolo “Anti-Semitism, History Repeating“ realizzato lo scorso 30 settembre in piazzale Loreto all’angolo con via Costa da aleXsandro Palombo. Nelle settimane scorse ilera già stato vandalizzato con le stelle di David cancellate e i volti dei due personaggi ritratti sfregiati. "Davanti alla rimozione dell’opera - ha commentato Palombo - provo profondo imbarazzo. A Milano si è aggiunto scempio allo scempio, il modo migliore per nascondere l’antisemitismo, in un momento in cui l’antisemitismo dilaga e qualcuno decide anche di negare la cittadinanza onoraria ad una donna sopravvissuta all’Olocausto". Molte le reazioni politiche e della società civile alla cancellazione dell’opera. A iniziare dal presidente del Senato Ignazio LaRussa.