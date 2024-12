Ravennatoday.it - Cambia la gestione dei parchi: previsto un affidamento specifico per la cura degli animali

Leggi su Ravennatoday.it

Via libera dall'Unione della Romagna allo schema di convenzione per ladel Parco Roberto Bucci, del Parco della Rocca e dei laghi artificiali di viale Baccarini e via Lesi, a Faenza, per il periodo di tre anni.L’iniziativa vuol garantire laintegrata e sostenibile