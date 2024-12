Europa.today.it - Calcio a 5: il Futsal Pontedera cade nel derby contro l'Atlante Grosseto

Leggi su Europa.today.it

Iltrafinisce nelle mani dei maremmani. I bianconeri di mister Sardelli sono stati infatti superati per 1-3 tra le mura amiche del PalaPonticelli di Santa Maria a Monte. Mangione e compagni hanno dato il massimo, ma non è bastato per raggiungere il terzo.