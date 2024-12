Sbircialanotizia.it - Bullismo etnico in aumento, il Moige lancia ‘net.com’ per costruire una società più inclusiva

Leggi su Sbircialanotizia.it

L’8% dei ragazzi usa foto o video per prendere in giro qualcuno, e il 45% ha dichiarato di essere stato vittima di prepotenze, nel 34% dei casi di violenza verbale. Non solo: il 49% dei minori naviga senza alcun filtro anti-porno (49%) e c’è una scarsissima comunicazione con le famiglie riguardo a strumenti di protezione .