Lanazione.it - Bove, ultime notizie. Oggi l’uscita dalla terapia intensiva, poi altri esami. Potrà tornare a giocare?

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 3 dicembre 2024 –paura al sollievo. Edoardo, il centrocampista della Fiorentina che ha accusato un malore al minuto 17 della partita contro l’Inter, è in miglioramento. Si trova all’ospedale Careggi di Firenze, dopo due notti passate in, sottoposto a tutti gli accertamenti utili del caso. Dai primiè emersa una tachicardia ventricolare che si è trasformata in fibrillazione, con torsione di punta del cuore, quandoera già in ambulanza.è previstaper entrare in reparto. Lo attendonoper indagare la presenza di patologie strutturali e del circuito elettrico e malattie genetiche. Ma anche per capire come mai il centrocampista viola sia arrivato al pronto soccorso di Careggi con il potassio bassissimo.