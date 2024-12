Borsa | Milano migliore in Europa +137% rimbalza Stellantis

Quotidiano.net - Borsa: Milano migliore in Europa +1,37%, rimbalza Stellantis

Piazza Affari accelera e si conferma lain. Il Ftse Mib sale dell'1,37% puntando sulle banche. Brilla Popolare di Sondrio (+5%), Unicredit sale del 2,98%, Bper del 2,26% e Unipol del 2,11 per cento.del 2 per cento. Fuori dal listino principale in evidenza Ferragamo che, dopo aver confermato le prospettive, sale del 5,68 per cento nonostante le attese per un impairment test negativo. Deboli i titoli del gas con Terna in calo dello 0,95%, Italgas dello 0,36 per cento.