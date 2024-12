Quotidiano.net - Borsa: in Asia seduta positiva, l'Europa impostata al rialzo

Leggi su Quotidiano.net

di forti rialzi ine l'per proseguire sulla stessa scia, dopo i rialzi guidati dai tecnologici a Wall Street. Le restrizioni imposte ai chip cinesi e all'IA si sono rivelate meno punitive del previsto. Tokyo chiude indell'1,9%, Shanghai dello 0,44% e Seul dell'1,86% mentre Hong Kong ancora in corso sale dello 0,8 per cento. I futures sull'Euro Stoxx 50 salgono dello 0,4% e quelli sugli indici Usa restano invariati. Tra gli eventi chiave della settimana gli operatori ricordano la raffica di dati macro in arrivo nei prossimi giorni, il pmi sui servizi, i dati sulle vendite al dettaglio e il Pil in Eurozona, il Beige Book della Fed e il rapporto sull'occupazione negli Usa a fine settimana.