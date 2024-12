Quotidiano.net - Borsa: Europa in rialzo, Milano sale con le banche

Prosegue inla seduta delle Borse ine i futures sull'azionario statunitense indicano un'apertura in sordina a Wall Street. Parigidello 0,37%, Londra dello 0,8%, Francoforte dello 0,22% (che in mattinata ha brevemente superato i 20.000 punti per la prima volta nella sua storia).è sempre la migliore (+1,17%) sostenuta daldei bancari. Popolare Sondrio svetta con undel 5,4%, bene Unicredit (+2,55%) seguita da Banco Bpm (+1,5%), inanche Intesa Sanpaolo (+1,6%) e Bper (+1,5%). Continua il rimbalzo di Stellantis (+2,04%). Vendute invece Nexi (-2,4%) e Azimut (-1,2%).