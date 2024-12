Ilrestodelcarlino.it - Bomba in giardino. Per venerdì attesi gli artificieri

Sonoperprossimo, probabilmente in mattinata, glidell’esercito, provenienti da Bologna, che dovranno rimuovere, disinnescare e successivamente far brillare il proiettile da mortaio tedesco della seconda guerra mondiale ritrovatoscorso in zona mare, in viale Battisti, al civico 41. Il proiettile, della lunghezza di circa 40 centimetri, è stato trovato per caso dall’escavatorista che stava scavando, in unprivato, una buca per realizzare un pozzetto. Laè stata poi delimitata con del nastro bianco e rosso da pompieri e dalle Volanti della polizia, intervenuti per mettere al sicuro l’area. A seguito della rimozione della, i lavori nel cantiere potranno proseguire. E gli stessi residenti delle varie case che si affacciano sul luogo dove è custodito dallo scorsoil ritrovato bellico potranno stare da quel momento più tranquilli.