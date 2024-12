Calcionews24.com - Bologna, Pobega: «Volevo riscattare l’espulsione, teniamo a questa competizione»

Leggi su Calcionews24.com

Il centrocampista rossoblu è intervenuto dopo la vittoria per 4-0 con gol contro il Monza in Coppa Italia Tommaso, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-0 contro il Monza in Coppa Italia. GOL – «Ci tenevo particolarmente per mostrare al gruppo e al mister che quello di Roma .