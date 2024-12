Lanazione.it - Bilancio dell’Avis

Leggi su Lanazione.it

FOLIGNO Più iscritti e più donazioni. E’ positivo ildi Avis Foligno che ieri ha presentato i dati del 2024. Un anno "impegnativo", come l’ha definito il presidente Emanuele Frasconi, ma che ha portato numeri positivi: le donazioni di sangue intero sono in aumento (3.265 contro 3.238 del 2023) come le plasmaferesi, 519 contro 427 dell’anno precedente. I donatori totali sostanzialmente stabili a 2.914 e i nuovi iscritti sono 243, prevalentemente giovani. E poi tante le novità e le iniziative. A presentarle insieme al presidente Frasconi anche Pietro Clarici e Luca Bellagamba. L’idea che ha coinvolto Clarici è quella di uno spot da trasmettere prima di ogni proiezione al cinema. "Siamo molto felici di poter collaborare con questa modalità, anche se è una piccolissima parte rispetto all’immenso lavoro che Avis fa ogni giorno", ha detto Pietro Clarici.