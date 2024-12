Trevisotoday.it - Biblio Jazz in collaborazione con Nusica.org - Two and the Machine

Leggi su Trevisotoday.it

Two and the• Michele Tedesco – tromba• Gian Ranieri Bertoncini – batteria e elettronicaUn incontro tra umano e artificiale, tra creatività e tecnologia, che esplora nuove frontiere sonore. Two and thedà vita a un dialogo in continua evoluzione tra due musicisti e un.