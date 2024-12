Bertuzzi la follia femminista | vogliono tutelare le donne ma le riducono a persone con utero

Leggi su Liberoquotidiano.it

«Un altro pezzo per difendere ledalle, oddio, ma quand'è che la finirete di farvi del male da sole?». Il commento del collega che sbircia annoiato il monitor del pc la dice lunga su quanto il femminismo abbia rotto le palle. Ma soprattutto su quanto noisiamo diventate patetiche, stucchevoli, a tratti banali, nel doverci difendere dalleche sistematicamenteridurci al lumicino di quel che siamo, descrivendoci come quote rosa, animali in via d'estinzione adesso persino puri organi genitali. L'ultima idea, assurdamente folle e grottesca, è infatti quella di levare la parola “” dal vocabolario e sostituirla con “persona dotata di”. Non più un essere senziente, complesso, meraviglioso che ha faticato a guadagnarsi il proprio posto nel mondo. Ma un corpo meccanico, dotato di apparato riproduttivo, e quindi in grado di fare figli.