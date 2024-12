Benevento prima città in Campania a utilizzare 'casco' salvavita

Leggi su Ildenaro.it

sarà lainadin via sperimentale il «», una strumentazione innovativa che individua emorragie cerebrali in atto, e un secondo dispositivo (TES HT) per la individuazione in soli 4 minuti di traumi cranici, ematomi ed edemi. Tale apparecchiatura, realizzata da un’azienda partenopea grazie a finanziamenti pubblici (statali e regionali) per la ricerca e l’innovazione, verrà concessa gratuitamente, dal 1° gennaio del nuovo anno, all’Associazione Diabetici dell’Italia Meridionale presieduta da Annio Rossi , per la sperimentazione sul territorio. «L’ictus è la seconda causa di morte a livello mondiale – anticipa Rossi – e per questo ringrazio sin da subito la Medisol, distributore esclusivo in Italia nonché partner della TTC Diagnostica che ha realizzato l’apparecchiatura basata sulla Temnografia (tecnologia brevettata ea basso consumo energetico, che sfrutta i campi elettromagnetici generati da piccole antenne a bassissima emissione), che ci consentono di sperimentare un’apparecchiatura innovativa che con la sua tecnologia permette di ottenere un risultato in soli 4 minuti, consentendo così una diagnosi rapidissima sulle ambulanze e nel Pronto soccorso con il conseguente dirottamento dei pazienti nelle strutture idonee.