Today.it - Belve, Sonia Bruganelli: “Paolo Bonolis dipendeva da me? Una cosa costruita ad arte”. Poi la confessione su Madonia

Leggi su Today.it

Inizia subito col botto la terza puntata della nuova edizione di, mdì 3 dicembre 2024, con una delle ospiti più attese, non solo di questa serata: la divisivissimaBurganelli che non delude in una lunga intervista a tutto campo con Francesca Fagnani, che inizia con la scelta della.