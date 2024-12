Forlitoday.it - Basket, il bilancio delle giovanili della Pieffe 2.015: doppio ko per l'under 19 Eccellenza

Leggi su Forlitoday.it

Emilia amara per l’19, che perde in casa contro San Lazzaro col punteggio di 64 a 65 e a Bologna contro la Virtus col punteggio di 68 a 58. Nel primo match non sono bastati i 13 punti di Pinza e Gobbo, gli 11 di Sanviti ed Errede ed i 10 di Mustapha, mentre nella sfida in quel di.