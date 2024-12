Ilnapolista.it - Bagnaia zittisce quelli del “Mondiale perso per colpa delle gare Sprint”: «Sono caduto 8 volte, giusto così»

Peccoin cattedra. Tocca alla lui smentire la sagra del rosico italiano: no, dice il campione della Ducati, non hoper. Nei giorni delvinto da Martìn tutti i giornali italiani sidivertiti a far notare che senza lesmall del sabatoavrebbe battuto lo spagnolo ai punti. Manon è uno che recrimina. E’ un campione, appunto. E in occasione della festa organizzata a Bologna da Ducati, dice: “Il sistema di punteggio di oggi mi ha permesso di lottare per il titolo, alla fine è equilibrato. Con otto cadute era difficile pensare di vincere, quindi va bene. La garaperò influisce su più fronti, quindi forse qualcosa è da considerare, si potrebbe pensare a integrare con qualche bonus per chi vince entrambe leo per il giro veloce”.