Ilrestodelcarlino.it - ‘Autodromo senza barriere’, solidarietà e inclusione tra le curve

Regalare alle persone con disabilità l’opportunità di vivere l’emozione unica di un giro in pista come passeggeri, in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle loro esigenze. Era l’obiettivo (raggiunto) dell’iniziativa, che domenica scorsa ha visto una grande partecipazione all’Enzo e Dino Ferrari. L’evento, organizzato dal Comune e da Formula Imola, in collaborazione con l’organizzazione di volontariato Clay Regazzoni, Fondazione Montecatone, Casa Guglielmi con il supporto attivo di IF Tourism Company e Turbosport Imola, ha anche raccolto fondi per sostenere le fondazioni che ogni giorno lavorano al fianco delle persone con disabilità per il loro benessere e la riabilitazione. "È stato un vero piacere vedere tante persone sorridenti e soddisfatte, che hanno creato un’atmosfera di grande", commenta Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola.