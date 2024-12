Ilgiorno.it - Autista multato “Condannato“ a 45 ore di sonno

Oltre a pagare una multa salata sarà obbligato a farsi una bella dormita, non meno di 45 ore, per recuperare almeno in parte ilperso nelle ultime tre settimane in cui ha guidato il suo autobus senza rispettare il tempo di riposo. Una punizione per certi versi esemplare quella che gli agenti della Polizia locale di Como hanno comminato a unturco di un autobus granturismo con targa bulgara fermato ieri mattina sul lungolago. È bastato un rapido controllo del tachigrafo a bordo dell’autobus che monitora i tempi di guida e quelli di riposo: nelle ultime tre settimane l’ha violato più volte il Codice della Strada e le norme europee riducendo i tempi di riposo giornaliero e settimanale tanto da arrivare in un caso anche a fermarsi 15 ore in meno rispetto al limite previsto.