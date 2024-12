Casertanews.it - Assolto in Appello sette anni dopo la condanna per bancarotta

Leggi su Casertanews.it

per essere riconosciuto innocente. E' quanto capitato a D.G., di Orta di Atella,dall'accusa difraudolenta.Un calvario giudiziario lunghissimo quello dell'imprenditore che nel 2017 venneto in primo grado a un anno e quattro mesi di reclusione. Per i.