Biccy.it - Ascolti 2 dicembre, quanto ha fatto la 16esima puntata del Grande Fratello

Leggi su Biccy.it

Parliamo di. Ilè in onda con la 18esima edizione e nel corso dellaabbiamo assistito all’ingresso di ben sei nuovi concorrenti. In nomination sono finiti in quattro: Amanda Lecciso, Luca Calvani, Federica Petagna e Stefano Tediosi. Il televoto è eliminatorio e decreterà un altro eliminato che uscirà nel corso della prossima.Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Amanda, Federica, Luca e Stefano #pic.twitter.com/VG6PFMOyyE—(@) December 3, 2024Laè stata seguita dal 2.226.000 telespettatori pari al 17,5% di share. Su Rai1 la fiction L’Amica Geniale ha interessato 3.125.000 spettatori pari al 17,8% di share.181^: 2.510.