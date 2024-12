Infobetting.com - Arsenal-Manchester United (mercoledì 04 dicembre 2024 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

L‘sembra tornato ai suoi livelli abituali, almeno stando alle tre vittorie consecutive in tutte le competizioni contro il Nottingham Forest per 3-0, lo Sporting Lisbona, 5-1 in trasferta, e il West Ham, 5-2 sempre fiori casa. Da parte sua ilsi presenta dopo sette risultati utili consecutivi dei quali cinque sono vittorie, .InfoBetting: Scommesse Sportive e