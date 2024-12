Fanpage.it - Arrestato Nicolò Piscitelli, il nipote dell’ultras della Lazio Diabolik aggredisce madre e fratello

Leggi su Fanpage.it

Avrebbe minacciato, che i poliziotti hannoe portato in carcere per maltrattamenti in famiglia. Il 25enne è ildell'ex capo ultrasFabrizio, detto