Armonie di colori, al via la mostra

Taglio del nastro sabato scorso nell’atrio di palazzo Ottoni a Matelica per laintitolata "di", con le opere dell’artista locale Glauco Vanni. Tanti bei quadri in esposizione, tra cui uno dedicato alla Virgo Fidelis: l’intera iniziativa, infatti, è stata portata avanti in occasione dei 100 anni dell’Anc di Matelica con il Nucleo delle Benemerite. Larimarrà aperta fino a sabato a ingresso libero (orari: dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19). A partecipare all’inaugurazione anche l’amministrazione comunale di Matelica, guidata dal primo cittadino Denis Cingolani. "Una bellissima– ha commentato Cingolani –. Come amministrazione comunale ringraziamo il presidente della sezione Anc, Remo Tortolini, e la responsabile delle Benemerite, Rachele Vescia".