Arezzo-Entella 1-1, pareggio amaro per gli amaranto

, 3 dicembre 2024 – Gliconquistano un punto contro l’ma non possono certo sorridere per come si era messa la partita. In vantaggio per il gol di Guccione e con l’uomo in più per oltre un tempo, la squadra di Troise si è fatta rimontare a venti minuti dalla fine. La Sud, a partita finita, non gradisce risultato e prestazione e respinge il saluto della squadra. Il tecnico alla vigilia aveva chiesto continuità dopo la bella prova di mercoledì in coppa e conferma l’undici di Perugia, con la sola eccezione di Righetti per lo squalificato Coccia. Formazione tipo anche per gli ospiti, che si affidano al 3-5-2 che ha portato dieci risultati utili di fila. Dopo appena due minutisi distende bene e arriva al cross con Renzi, ma Ogunseye non ci arriva. La gara si sviluppa a ritmi alti e nella prima fase, intensa ma disordinata, le idee più chiare le ha l’, che va al tiro con Tavernelli al quarto d’ora, anche se debole e centrale.