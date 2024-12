Lapresse.it - Appuntamento al buio per Teo Mammucari

Il conduttore televisivo Teosi lancia in una nuova sfida con sé stesso portando la sua comicità in teatro con il nuovo spettacolo ‘al’: un monologo ironico e intimo in cui il mattatore si racconta al pubblico. Il tour teatrale del nuovo show ha preso il via il 15 novembre dal Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina e toccherà alcuni dei principali teatri italiani. Con ‘al’ Teosi cimenta in un viaggio a tu per tu con il pubblico tra battute, gag, autoironia e momenti di forte comicità, lo showman fa rivivere con leggerezza agli spettatori i momenti più intensi ed esilaranti del racconto, per uno spettacolo divertente e commovente allo stesso tempo. Filo conduttore di tutto lo show è una riflessione che accumuna il dolore e le risate, soprattutto quelle liberatorie, degli esseri umani e li spinge a essere più indulgenti verso sé stessi: “Le risate del pubblico confermano ed esaltano e, come una carezza, placano e coccolano l’anima.