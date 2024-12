Salernotoday.it - Anziana cade del vuoto e muore: si indaga

Un’altra tragedia si è verificata, questa mattina, a Nocera Superiore. Un’è precipitata dalla sua abitazione per motivi in corso di accertamento. Non si esclude l’ipotesi del suicidio. L'indagineLa salma della donna è stata trasportata all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore.