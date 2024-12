Lanazione.it - Ammodernamento dei porti toscani. Bando semplificato

Sarà più facile l’accesso alle imprese e ai soggetti pubblici gestori delle aree portuali che vogliono partecipare alFeampa per quanto riguarda l’deidi pesca. La giunta regionale della Toscana, su proposta della vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi, ha modificato, semplificandola, la pesatura dei criteri di selezione per ottenere i contributi. Ilaprirà il 4 dicembre e si chiuderà il 15 gennaio. "Essendo emerse criticità riguardo ai criteri di priorità previsti dal- ha spiegato Saccardi -, evidenziate sia dalle imprese di pesca sia dagli altri organismi nell’ambito del Coordinamento tecnico interregionale, abbiamo ritenuto di modificare la pesatura dei criteri di selezione per facilitare l’accesso alle graduatorie delle imprese e dei soggetti pubblici gestori su unimportante.