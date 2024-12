Liberoquotidiano.it - Altra farsa in Albania davanti ai centri (vuoti) per migranti: chi guida la rivolta contro il governo

A giugno ha provato a farsi gonfiare come una zampogna, e d'altronde se ti dimeni come un ossessonon a uno ma a due premier, Giorgia Meloni ed Edi Rama, può capitare che le guardie del corpo di quest'ultimo quantomeno ti spostino di peso. Poi, certo, quando il servizio di sicurezza albanese si accorge che sei Riccardo Magi, il capo di +Europa, e che ti sei fatto il viaggio soltanto per farti inquadrare come i disturbatori dietro agli intervistati è chiaro che finisce in una risata, e per fortuna che è andata così. Magi, presentatosial centro per rimpatri di Shëngjin, sperava di passare per martire, di gridare al fascismo con l'occhio nero e il collo ricoperto di segni, ma è passato semplicemente per un Magi. Ora, non è certo che l'ex leader dei Radicali parta nuovamente per la missione albanese – ci speriamo – e però i Radicali Italiani sono già lì, gridano, si agitano, espongono cartelli, protestano ma non c'è nessuno, perché dopo la guerra delle toghe rosse alle strutture allestite dalitaliano il personale è stato temporaneamente dismesso.