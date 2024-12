Baritoday.it - Altamura, presentazione dell'iniziativa 'Un Natale per tutti'

Leggi su Baritoday.it

Ad, 5 dicembre nella Casaa Carità in via Conservatorio Carmine n.46 alle ore 12.00 si terrà la conferenza stampa cittadina per presentare un'importantepromossa dalla Confcommercio di, che quest'anno ha deciso di dedicare ila chi è più in difficoltà.