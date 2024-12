Ilrestodelcarlino.it - Alluvionati trovano casa a Vicenza

Il nucleo familiare ospitato a Longiano nell’hotel ristorante della società cooperativa Terre dei Malatesta, dopo che era stato colpito dall’alluvione, è partito per la provincia didove ha trovato unae lavoro. La presidente della cooperativa Dorina Dragan, di origini romene, dal 2021 in Italia, legale rappresentante dell’hotel ristorante Terre dei Malatesta dove presta il suo servizio, aveva accolto la famiglia composta dai genitori e tre bambini: il babbo Naoufal Berahal originario del Marocco, la mamma Dorra Bouzaiene, tunisina e i tre figli Lina 9 anni, Ridha 7 anni e Mohamed Ali 8 mesi. Erano arrivati dalla loro, inagibile sita sopra Borgo Tossignano in provincia di Bologna. Dice Dorina Dragan: "A Longiano sono rimasti ospiti da noi per oltre due mesi. Prima di partire hanno voluto ringraziare il Comune di Longiano, la Caritas e tutti gli abitanti che li hanno aiutati.