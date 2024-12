Vanityfair.it - Alessandro Borghi: «È stata la mia fidanzata a scoprire che ho la Tourette. Nostro figlio con noi è un po' anaffettivo, ma impazzisce per i cani. La prima pasticca l'ho provata quest'estate»

Ospite del podcast Supernova diCattelan, l'attore ha parlato di lavoro ma anche della sua vita privata. Compreso il giorno in cui la compagna Irene Forti gli disse: «Tu non hai dei tic, tu hai la, ce l’hai motoria e non verbale»