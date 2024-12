Romatoday.it - Al posto dei magazzini Mas arriva l'Accademia della Moda. L'inaugurazione e la visita al suo interno

Leggi su Romatoday.it

“Oggi parliamo di un sogno nato 3 anni fa e che è stato realizzato in 3 anni esatti”. Furio Francini, ceo didi Costume &sceglie di concentrare su questo aspetto il suo intervento nel giorno in cui il palazzo dell’Esquilino che ha ospitato per molto tempo gli storiciMas.