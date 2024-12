Brindisireport.it - Al Kennedy in scena “Il fu Mattia Pascal” con Geppy Gleijeses

Leggi su Brindisireport.it

FASANO –torna in, nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Fasano, in collaborazione con Puglia Culture, con uno spettacolo senza tempo: “Il fuPascal”, per la regia di Marco Tullio Giordana.Il 4 dicembre sarà a Fasano, alle ore 20.30, al Cinema Teatro J.