Ilrestodelcarlino.it - Al "Corto Dorico" un’altra giornata ricca di appuntamenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dial "Film Fest" di Ancona. Due quelli previsti in serata (ore 21.15), entrambi alla Mole Vanvitelliana. L’Auditorium ospiterà un evento speciale, la proiezione in anteprima nazionale di ‘Daniele Baldelli, a cosmic life’ di Alessandro Tesei, che sarà presente insieme ai produttori Alessandro Tarabelli, Diego Morresi, Andrea Antolini e Leonardo Martellini e di Daniele Baldelli, uno dei più celebri dj italiani. Nella Sala Boxe, per ‘Virtuale’ si potranno vedere ilmetraggio ‘Napul3 VR’ di Omar Rashid, anche lui presente in sala, e i corti realizzati con la tecnologia VR in concorso (‘Dans la grotte’ di Gianluca Abbate e Angelo Cretella, ‘Sweet end of the world’ di Stefano Conca Bonizzoni e ‘The art of change’ di Simone Fougnier).