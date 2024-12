Lookdavip.tgcom24.it - Ai Fashion Awards, tra le piume di Rihanna e le trasparenze di Victoria De Angelis

Star a profusione alla Royal Albert Hall di Londra il 2 dicembre per i2024. Gli importanti riconoscimenti, considerati gli Oscar della moda e organizzati dal BritishCouncil, premiano i personaggi che si sono distinti nel corso dell’anno. Sono tante le famose a presenziare a questo appuntamento glam: tutte cercano di distinguersi con look unici, estrosi. e sexy. LediDeAlice Pagani in Blumarine by David KomaSul tappeto rosso dell’edizione 2024 deic’era anche un vanto nazionale:De. La bassista dei Maneskin è tra le star vestite con i capi disegnati da David Koma per Blumarine, brand di cui è il nuovo direttore creativo. Dark lady di prim’ordine,ha scelto un abito rock effetto nude. Modello monospalla e maxi spacco laterale per lei, con un long dress nero che, grazie all’impalpabilità del tessuto con cui è realizzato, svela i capezzoli della musicista.