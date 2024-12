Ilpescara.it - "Agli abruzzesi vanno spiegati i criteri di assegnazione dei finanziamenti": replica D'Amico a Sospiri sulla legge mancia

Leggi su Ilpescara.it

“Il presidenteriporta in una nota stampa, come se fosse una grande rivelazione, alcune delle associazioni che hanno ricevuto contributi dalla: nomi e cifre che sono contenute in un allegato pubblico, licenziato nello scorso consiglio regionale. Le risposte che dovrebbe dare.