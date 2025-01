Ilcorrieredellacitta.com - “Affari Tuoi” è un massacro: Stefano De Martino non può farci nulla

Leggi su Ilcorrieredellacitta.com

Le luci dello studio si accendono, l’atmosfera è carica di tensione e aspettativa. Nella puntata di domenica sera diDeintroduce con il suo consueto sarcasmo una concorrente che avrebbe presto catalizzato l’attenzione di tutti. “Mariangela, l’altro giorno era una new entry, ora è già new exit!” scherza il conduttore, strappando risate al pubblico e rompendo il ghiaccio. Ma dietro le battute, si è consumato uno dei finali più discussi della stagione.Mariangela, farmacista e insegnante originaria della Basilicata, si presenta come una concorrente determinata, accompagnata in studio dal fidanzato Francesco. La loro partita sembra iniziare con qualche incertezza, ma ben presto si rivela una sfida avvincente tra scelte rischiose e calcoli al limite della fortuna.