Lidentita.it - Affari di famiglia: Joe Biden grazia il figlio Hunter

Leggi su Lidentita.it

Joeha concesso laal, sconfessando tutto quello che aveva detto meno sei mesi fa. A due mesi dall’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, il presidente uscente (ancora per poco) ha annunciato il provvedimento che annulla le condanne penali, per possesso illegale di un’arma e per reati fiscali, a carico .di: JoeilL'Identità.