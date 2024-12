Addio a Giovanni Sabbatucci, massimo esperto del fascismo in Italia

Leggi su Open.online

, storico tra i più massimi esperti del, è morto oggi all’età di 80 anni.si è spento nella sua casa di Roma dopo una lunga malattia. Nato a Sellano, in provincia di Perugia, il 24 agosto 1944, si era laureato all’Università La Sapienza di Roma nel 1968 con lo storico Renzo De Felice con una tesi dedicata ai rapporti fra irredentismo e nazionalismo. Con Emilio Gentile, altro allievo di De Felice,è stato uno dei più grandi esperti del Ventennio. Le opere e le cattedre diDal 1971 al ’74 ha insegnato nelle Università di Salerno e Roma. Per finire poi all’Università di Macerata, dal 1974 al 1997. In seguito ha insegnato Storia contemporanea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell”Università “La Sapienza” di Roma come professore ordinario.