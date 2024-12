Lanazione.it - Acqua, possibili mancanze per lavori notturni all’Anconella

Firenze, 3 dicembre 2024 -mancanza die rubinetto a secco questa notte, a causa deiin corso all'impianto dell'Anconella. Dalle ore 23.30 di martedì 3 dicembre alle ore 02.30 di mercoledì 4 dicembre sono in programmasugli apparati di media tensione dell’impianto dell’Anconella. Questo intervento, che viene eseguito in orario notturno proprio per limitare al massimo i disagi dei cittadini, comporterà l’immediata sospensione dell’immissione dell’in rete da parte di questo impianto e quindi ci saranno effetti quasi immediati su tutto il territorio servito. Basso rischio did’e basse pressioni potranno verificarsi anche nella frazione di Sorgane nel territorio comunale di Bagno a Ripoli. Ipotranno essere rinviati in caso di condizioni di piena del fiume Arno o in caso di allerte meteo attive.