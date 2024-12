Fanpage.it - Accoltella l’ex al collo e la lascia in strada nel Reggiano: 41enne fermato, aveva chiesto ultimo incontro

Leggi su Fanpage.it

Decisivo per sottrarre la 45enne alla furia dell’uomo è stato l’intervento di alcuni passanti tra cui un automobilista e un camionista che hanno visto la scena dei colpi inferti alla donna in auto e si sono fermati. Lui pare non si fosse rassegnato alla fine della relazione eunalla donna.