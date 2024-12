Fanpage.it - 5 buone ragioni per adottare un cane adulto

Molte persone pensano immediatamente ad un cucciolo quando decidono diun; tuttavia, in molti casi,ungiàè un'alternativa da prendere in considerazione. Ci sono diversi buoni motivi per farlo, come ad esempio la possibilità di non attraversare le fasi critiche della vita del(come l'infanzia e l'adolescenza) ma anche per dare una famiglia ad unche dopotutto, un tempo, è stato un cucciolo.