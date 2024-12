Imolaoggi.it - Zelensky: “Non abbiamo mai trascinato nessuno in questo conflitto”

Leggi su Imolaoggi.it

L’adesione dell’Ucraina alla Nato è ”necessaria”, secondo, per la sopravvivenza del paese che da oltre 1000 giorni è in guerra contro la Russia Il presidente ucraino Volodymirtraccia la linea affermando che ”l’adesione dell’Ucraina alla Nato è una cosa necessaria per la nostra sopravvivenza” ed escludendo l’ipotesi di porre sotto l’ombrello dell’Alleanza Atlantica.